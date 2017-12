Dít zijn de modetrucs die we kunnen leren van Meghan Markle

Sinds bekend werd dat prins Harry met Meghan Markle gaat trouwen, krijgt deze mooie vrouw natuurlijk steeds meer aandacht. En niet voor niets, want wat ziet ze er elke keer weer prachtig uit. Maar wat kunnen we qua kleding nu eigenlijk leren van Meghan?

Of ze nu even gaat sporten of paradeert over de rode loper, Meghan ziet er altijd tot in de puntjes verzorgd uit. Ook is ze niet bang om een keer een risico te nemen.

1. Een spijkerbroek met witte blouse is áltijd goed

Tijdens de Invictus Games, een internationaal sportevenement voor militairen die door of tijdens hun dienst gewond zijn geraakt, droeg Meghan een kapotte jeans met daarop een oversized witte blouse. Lekker casual, maar toch netjes en stijlvol.

2. Schouderdragen is het helemaal

Schouderdragen is eigenlijk gewoon het dragen van je jasje of jas maar dan alleen over de schouders. Je stopt je armen dus niet in de mouwen, wat er erg chic uit ziet. Meghan is hier een grote fan van. Het draagt het fijnste met een wat zwaardere jas zoals een leren jasje of je winterjas.

3. Laat je van je beste kant zien

Meghan heeft een prachtig figuur, maar menig vrouw is vooral jaloers op haar verschrikkelijk lange en mooie benen. En dat betekent dat korte rokjes of jurkjes haar ontzettend goed staan. Of je nu een mooie derrière, prachtig decolleté of strakke buik hebt: benadruk deze met je outfit, net als Megan

4. Combineer een rustige, klassieke outfit met opvallende accessoires

Een saai jurkje opvrolijken met wat leuke accessoires, dat kan Meghan als de beste. Een grote ketting, een paar killer heels of een prachtige clutch. Je hebt je outfit al snel opgefleurd.

5. Een kokerrok met blouse is sexy maar netjes

Deze tip heeft Meghan overgenomen van haar karakter uit de serie Suits, waarin ze Rachel Zane speelt. De combinatie van een kokerrok met een flatterende blouse doet het al snel goed. De onwijs strakke rok maakt de outfit sexy, maar de lengte en de wijdvallende blouse maken het alles behalve ordinair.

6. Je kan nooit fout gaan gaan met een little red dress

Als laatste heeft Megan Markle ons geleerd dat je nooit fout kan gaan met een rood jurkje. Voorheen was het de little black dress, maar tegenwoordig kan een mooi rood jurkje niet ontbreken in jouw kast. Daarnaast is een rood jurkje ook een leuke tip voor tijdens de feestdagen.

Bron: Good Housekeeping. Beeld: ANP & Getty Image