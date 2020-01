Vind je ook dat de ogen van Meghan Markle áltijd stralen? Dat komt waarschijnlijk door haar perfecte wimpers. Haar voormalige visagist verklapt hoe ze aan die lange wimpers komt.

Lydia Sellers, Meghans oude visagist, doet een boekje open en verklapt wat de favoriete mascara van de hertogin van Sussex is. En het mooie is dat ‘ie nog geen tientje kost.

Volume

“Meghan heeft me eigenlijk voorgesteld aan de mascara, Maybelline New York Lash Sensational Luscious Mascara“, verklaart Lydia. “Sinds ze me erover vertelde, gebruik ik nu ‘m ook altijd. Deze mascara is ideaal om je wimpers te benadrukken en je look mee af te werken. Hij geeft zowel extra volume als lengt en de formule is hydraterend.”

Less is more

Lydia vertelt ook nog wat over de favoriete look van de hertogin: “Meghan is voorstander van een less is more: een frisse huid die haar natuurlijke tint en sproeten laat zien, lange, weelderige wimpers en een vleugje kleur op de lippen.” Tijdens een feestje wil Meghan nog wel eens uitpakken met een iets donkerdere make-up en een opvallende kleur op haar lippen, maar over het algemeen houdt ze van een natural look.

Ben je benieuwd? Voor nog geen tientje heb je ‘m in huis:

Zoveel make-up gebruikt Meghan Markle:

Bron: Red Online UK, Hello Magazine. Beeld: Getty Images