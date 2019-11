Hier koop je de favoriete oorbellen van Kate Middleton met flinke korting

De vrouw van prins William ziet er altijd prachtig uit. Ze heeft een kledingstijl die omschreven kan worden als ‘tijdloos, klassiek en vrouwelijk’. De hertogin van Cambridge heeft natuurlijk een paar favoriete items in haar kast, maar ook in haar sieradenkistje. En de favoriete oorbellen van Kate Middleton kun je nu met fikse korting bemachtigen!

Favoriete oorbellen

Over welke oorbellen we het hebben? De klassieke gouden oorhangers met opvallende groene steen van het Britse sieradenmerk Monica Vinader. Het zijn zonder twijfel één van de favoriete oorbellen van Kate Middleton, want de stijlvolle vrouw is er al vaker mee gespot.

Gespot

Kate Middleton droeg de oorbellen onder andere al tijdens een werkbezoek aan de stad Kelowna, een stad in het zuiden van de provincie British Columbia in Canada. Ook werd ze met dezelfde groene oorbellen gespot tijdens de viering van de feestdag St. Patricks Day in 2017.

Edelsteen

De favoriete oorbellen van Kate Middleton zijn voorzien van een onregelmatig gevormde veelzijdige groene Onyx edelsteen gezet in 18 karaats vergulde Vermeil op Stirling Silver. Erg goedkoop zijn de sieraden echter niet. Ze kosten normaliter namelijk €165. Maar nu kosten de prachtige oorbellen op de website van het sieradenmerk nog maar €93, aangezien ze flink zijn afgeprijsd.

Vind je ze toch nog wat aan de prijzige kant? Bemachtig dan hier andere gouden oorbellen voor een zachter prijsje:

Bron: Red. Beeld: Brunopress