GTST-actrice Faye Bezemer maakt korte film over eenzaamheid

De 19-jarige Faye Bezemer die we kennen als actrice in Goede tijden slechte tijden, heeft naast acteren ook nog een ander talent. Faye heeft namelijk een korte film gemaakt en deelt deze nu op YouTube.

De film gaat over eenzaamheid en heeft de naam Alleenzaam.

Idee

Onlangs plaatste collega-acteur Nadine Kamer een bericht op Facebook waarin zij toegaf zich met de feestdagen vaak eenzaam te voelen. Veel collega’s gaven aan zich hierin te herkennen. Zo is het idee voor de film Alleenzaam ontstaan. Faye en Nadine maakten de film tijdens de kerstperiode. De crew die ze om zich heen verzamelde, werkte belangeloos mee.

Maatschappelijk probleem

Nadine Kamer speelt de hoofdrol in de film. Het verhaal gaat over een gescheiden vrouw die voor het eerst oud & nieuw viert zonder haar kinderen. Faye wil met deze film duidelijk maken dat eenzaamheid ook onder jonge mensen veel voorkomt: “Eenzaamheid is een groot maatschappelijk probleem. Met deze film brengen we graag onder de aandacht dat dit niet alleen speelt onder ouderen.” alsdus Faye.

Gevoelige snaar

Nadine legt uit wat de film voor haar betekent: “Ik had nooit verwacht dat mijn bericht over eenzaamheid zo’n gevoelige snaar zou raken bij veel mensen. Er waren ontzettend veel mensen die zich herkenden in het gevoel dat je jezelf als alleenstaande elk jaar weer ergens moet onderbrengen tijdens de feestdagen. De deur staat vaak wel open, maar dat je jezelf moet uitnodigen, geeft een enorm eenzaam gevoel.”

Bron: RTL Boulevard. Beeld: Brunopress