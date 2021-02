Waarom de kalender van februari velen een geluksmomentje bezorgt

Heb jij al op de kalender naar de maand februari gekeken? Het hele internet is momenteel namelijk lyrisch over de visuele perfectie van deze maand. Wij leggen je uit waarom dat is.

1 februari vond op een maandag plaats. De laatste dag, 28 februari, vindt plaats op een zondag. Dit maakt dat februari er in de digitale agenda als het ware uitziet als een blok. En daar worden veel mensen blij van.

Nu we in harde lockdown zitten, leek de maand januari voor veel mensen wel een eeuwigheid te duren. We kunnen niet veel doen, het is buiten grauw en grijs weer, en de tijd lijkt langzamer weg te tikken. Maar, we made it: we hebben februari gehaald. Helaas blijven we ook deze maand in lockdown. We moeten ons geluk daarom maar uit andere, kleine dingen halen. Het internet pakt dat goed aan, en laat weten dat de kalender van februari ze al erg gelukkig maakt.

Palindroom

Iedereen die van structuur houdt, moet het beamen: februari ziet er heel pleasing uit. Met de start op maandag en het einde op zondag lijkt de maand helemaal ‘te kloppen’. Er komt ook nog eens een palindroomdatum in de maand voor: 12-02-2021. Dat is voor de mensen die gek zijn op kloppende getallen al helemaal feest.

Klein geluk

Maar je hoeft niet eens ‘iets met getallen’ te hebben om hier gelukkig van te worden. Dat blijkt wel uit de grote hoeveelheid mensen die nu zo enthousiast reageert op onze huidige maand. Dit is namelijk de uitgelezen periode om geluk te halen uit kleine dingen. Er is momenteel veel ellende in de wereld, dus hebben we het gevoel dat we ons eigen geluk moeten creëren. Het is alleen maar een heel goed teken als zoiets kleins als de kalender van februari je een geluksmomentje kan bezorgen.

Hoevaak komt het voor?

Ben je nou benieuwd hoevaak deze ‘kalenderperfectie’ voorkomt? Dat wisselt. De ene keer vindt het om de zes jaar plaats, de andere keer om de elf jaar. Het gebeurde in 1965, 1971, 1982, 1993, 1999 en de laatste keer was in 2010. De volgende keer zal in 2027 zijn.

tis heel satisfying om februari 2021 in mijn agenda te zien. De perfecte maand 😂 — Evelyn ✨ (@BackxEvelyn) February 1, 2021

Februari is de perfecte maand en da is satisfying man pic.twitter.com/pkrCkLYFor — LAU (@laurensvandenb3) January 31, 2021

Is u allen ook opgevallen hoe perfect de maand februari dit jaar in de kalender past? Dat is van een zeldzame schoonheid. 4x van maandag tot zondag. Mijn innerlijke OCD wordt hier rustig van. — Smeerworst (@smeerworst) January 23, 2021

Ik ben in februari jarig en het feit dat die maand zo perfect valt qua kalenderdagen dit jaar maakt me zo content — serena (@everytimemabel) January 6, 2021

Februari is echt een perfecte maand in de agenda, van maandag tot zondag. Echt fijn. Hier ga ik eens even een middagje naar zitten kijken. Je moet toch wat. pic.twitter.com/JCOY9fliIg — Robbert Bijnen (@RobbertBijnen) January 3, 2021

Laten we anders even allemaal op social media zetten hoe de maand februari perfect uitkomt qua dagen. — Stan 🎢 (@Vlekkeloos_Stan) February 1, 2021

Bron: HLN. Beeld: Shutterstock