Bijzonder feestelijke dag voor presentator Gordon

Gordon zingt, presenteert en is sinds een aantal jaar ook eigenaar van koffietent Blushing. Door het succes van zijn onderneming stond zijn televisiecarrière op een wat lager pitje, maar daar komt binnenkort verandering in.

De entertainer liet zaterdag aan RTL Boulevard weten dat hij samen met Patty Brard een eigen praatprogramma krijgt.

Bijzondere dag voor Gordon

Zaterdag mocht Gordon alweer 51 kaarsjes uitblazen. Maar dat was niet het enige wat de dag zo speciaal maakte. Want met zijn verjaardag vierde de entertainer ook het succes en 5-jarig bestaan van zijn koffie-imperium Blushing. De gezonde koffie- en theesalon heeft inmiddels 2 vestigingen, namelijk eentje in Blaricum én 1 in Amsterdam.

Toekomstplannen

Buddy Vedder ging namens RTL Boulevard in gesprek met Gordon. Al snel ging het gesprek over de toekomstplannen van de drukbezette presentator. “Er staat iets heel leuks en groots te wachten, waar ik nog niet heel veel over kan zeggen. Maar het is wel echt een droom die uitkomt”, aldus Gordon.

Talkshow met Patty Brard

Toen Buddy vroeg of het een gezellige talkshow samen met Patty Brard is, barste Gordon in lachen uit. “Wat kan mij het eigenlijk ook schelen”, grapte hij. “Ja, samen met Patty inderdaad. Het is echt te gek. We hebben deze week een pilot opgenomen en we moesten allebei huilen, omdat dit er gewoon niet meer is op de Nederlandse televisie.”

