Feest van de Meilandjes in Hengelo dreigt uit de hand te lopen

Een terloopse mededeling van de Meilandjes in het AD dreigt een flink staartje te krijgen. De familie had in een interview laten weten dat ze een ‘remigratieborrel’ gaan geven in hun nieuwe woonplaats Hengelo, maar was vergeten om erbij te vermelden dat er een gastenlijst is.

Inmiddels zijn er talloze Hengeloërs die van plan zijn om naar de borrel van de Meilandjes te gaan, wat natuurlijk niet kan in corona-tijd.

“Het is voor de dorpelingen”

In een video op Instagram doet Maxime Meiland dan ook een dringend oproep. “We hebben een interview gegeven en daarin gezegd dat we een remigratieborrel geven in Hengelo in het dorp. Dat stond in de krant, in het AD. We zijn zo stom geweest om te zeggen: ‘het is voor de dorpelingen’.”