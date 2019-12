9 dingen die je herkent als je rond de feestdagen in een winkel werkt

Het weekend voor Kerst de laatste inkopen doen: dat doet niemand voor z’n lol. Laat staan wanneer je in een winkel werkt en dagenlang te maken hebt met opgejaagd winkelpubliek.

Terwijl vrienden en familie kerstmarkten afstruinen, sta jij in een warme, overbevolkte winkel overuren te draaien. The most wonderful time of the year? Je zou het niet zeggen als je al die gestreste klanten tegenover je krijgt. Daar krijg jij ook stress van, maar toch wordt van je verwacht dat je je er met een glimlach doorheen slaat.

Maar iedere winkelmedewerker weet: achter die stralende glimlach en het engelengeduld gaat een boel irritatie schuil. Dit herkent iedereen die rond de feestdagen in een winkel werkt:

1. De kerstliedjes branden zich een weg door je brein

De eerste week van december is het nog best gezellig, zo met Chris Rea en Mariah Carey. Maar de weken verstrijken en je merkt dat je agressieve neigingen moet onderdrukken wanneer die Rea nog steeds aan het rijden is. En je partner opmerkt dat je afgelopen nacht ‘Jingle bell rock‘ humde in je slaap.

2. Kerst begint al in oktober

Zo half oktober neemt de kerstcollectie de winkel over. Vanaf het moment dat het kerst-inpakpapier wordt geleverd, weet je precies op welke hetze je jezelf de komende maanden mentaal moet voorbereiden.

3. Hoe dichter bij Kerst, hoe lastiger de klant

Het lijkt alsof de dagen voor Kerst iedere klant met de minuut ongeduldiger en veeleisender wordt. En als je ooit twee klanten als leeuwen hebt zien vechten om de laatste zalmtartaar of – paillettenjurk, ben je ongetwijfeld niet de enige.

4. Extra lange diensten en niet-bestaande lunchpauzes

Je boterham prop je staand in het magazijn naar binnen en iedere dag vraagt de manager schoorvoetend of je toch weer een uurtje (of twee) langer wil blijven. En hoe lang de zaak ook open is: er is altijd die ene klant die een minuut voor sluitingstijd binnenvalt en nooit meer weggaat.

5. Wat is een weekend?

Vaste klanten vragen zich hardop grappend af ‘of je in de winkel woont’. De waarheid ligt er niet eens zo ver vandaan.

6. Je moet feestelijke kleding aan

Dat is in het begin nog best leuk, zo’n lollige kersttrui of een kerstbal op je hoofd. Tot het daadwerkelijk Kerst is en je geen glitter meer kunt zien.

7. De klachtenregen

Product niet meer op voorraad? Drie keer raden wie de schuld krijgt… in ieder geval niét degene die de dag voor Kerst vlak voor sluitingstijd inkopen besloot te doen.

8. De oneindige rijen

Soms staan ze al voor de deur te dringen voordat de rolluiken omhoog zijn. Alsof klanten zo de druk opvoeren en hopen dat je de deuren toch 10 minuten voor openingstijd opengooit. Rij weggewerkt? Eén keer knipperen en er vormt zich alweer een nieuwe. Magie.

9. De inpak-aanvragen

Heus, we snappen het: niemand vindt inpakken leuk. Dus als een winkel een aankoop inpakt, is dat mooi meegenomen. Dat betekent echter niet dat het geoorloofd is om als klant door het lint te gaan als de winkel waar jij werkt die service niet biedt. Of, ook erg: de klanten die op je vingers kijken terwijl jij met het zweet op de rug een onmogelijk object onberispelijk inpakt.

Dus voor al die hardwerkende winkelmedewerkers: houd vol, het wordt vanzelf januari (uitverkooptijd! hoera!).

