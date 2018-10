Johnny de Mol en Anouk van Schie hebben vrijdag elkaar het ja-woord gegeven. Het stel vierde deze grote dag samen met een select clubje familie en vrienden op een droomlocatie in de Algarve in het zonnige Portugal.

Ook al was het een intiem bruidsfeestje, er waren uiteraard genoeg BN’ers aanwezig. De afgelopen dagen werden er volop foto’s op Instagram geplaatst. Ook was er een heuse photobooth op de trouwlocatie aanwezig en ook daar hebben de bekende Nederlanders goed gebruik van gemaakt. We zetten de leukste kiekjes voor je op een rij.

Als aandenken kregen alle gasten buttons mee naar huis, met daarop: “No regrets” en “I survived Anouk & Johnny’s wedding”, liet Lucy Woesthoff via haar Insta Stories weten. Lucy was samen met haar man Dinand Woesthoff op de bruiloft aanwezig en deelde een schattige foto van de grote dag. “Love is, was and forever shall be, in the air”, schrijft ze bij de selfie. Op de achtergrond spotten we ook nog Art Rooijakkers (of een extreem goede lookalike).

Nikki Plessen plaatste gisteren ook twee vrolijke kiekjes van de bruiloft op Instagram. Eentje samen met onder andere het bruidspaar en Katja Schuurman knus in een klein Volkswagen-busjes en op de andere foto ligt ze op schoot bij visagiste Angelique Woudenberg. De hele bruiloft was in bohemian stijl en dat is ook op deze foto te zien aan de outfits van Nikki, Angelique en Katja Schuurman, Carlijn de Vries, Kelly Weekers en Amber Neugebauer.

“Samen zijn is samen lachen, samen huilen… Een weekend voor in de boeken!”, schrijft Kelly Weekers bij een prachtige foto van haar en haar liefje John Ewbank. Zou die tekst betekenen dat Johnny’s moeder Willeke Alberti voor het bruidspaar het lied “Samen zijn” heeft gezongen?

De leukste en vooral grappigste foto’s van de bruiloft heeft Julian Vahle, de zoon van Linda de Mol, op Instagram gedeeld. Naast buttons kregen alle gasten namelijk ook foto’s van de photobooth mee naar huis. Wat een leuk aandenken!

John Ewbank post een foto van zijn liefde van z’n leven, Kelly Weekers. Ook laat hij weten dat de bruiloft veel indruk op hem heeft gemaakt. “Er zijn van die gebeurtenissen die een diepe indruk achterlaten. Holy Smoke! Johnny en Anouk, we love you guys!”, schrijft bij de foto.

Bron: RTL Boulevard en Instagram. Beeld: ANP.