Voorzitter Veiligheidsberaad wil feestjes voor jongeren tijdens jaarwisseling toestaan

Het wordt een gekke jaarwisseling. Zonder grote feesten en gezelligheid en zonder vuurwerk afsteken als de klok twaalf uur slaat. Hubert Bruls, voorzitter van het Veiligheidsberaad, pleit nu echter voor het toestaan van kleine feestjes voor jongeren. Dit juist met het waarborgen van de veiligheid in gedachten.

“Met oud en nieuw braaf thuis bij je ouders op de bank zitten: dat wil geen jongere. Die snakken naar een feestje”, aldus Bruls tegenover het AD.

Verveling tegengaan

Voor ouderen en mensen met gezinnen zal het wennen zijn om de tradities tijdens de jaarwisseling niet voort te kunnen zetten, maar voor jongeren zijn de coronamaatregelen al helemaal afzien. Dat meent criminoloog Henk Ferwerda. Hij meldt aan het AD dat het in de feestmaand extra belangrijk is om verveling onder jongeren tegen te gaan. “Iedereen baalt van corona. Voor jongeren is het extra vervelend. Zij zitten in de bloei van hun leven. Veel is weggevallen, uitgaan, de voetbal en sport, vaak ook het bijbaantje’.”