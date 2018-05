Dít leuke feitje over het tiende seizoen van Boer Zoekt Vrouw wordt nú alvast verklapt

Vanavond begint het tiende seizoen van Boer Zoekt Vrouw en presentatrice Yvon Jaspers heeft er maar wat zin in.

Er staat weer tien boeren die op zoek zijn naar de liefde op haar te wachten. Nou ja, eigenlijk zijn het maar negen boeren. Wat alvast bekend is gemaakt door de KRO-NCRV is dat er dit jaar namelijk weer een boerin meedoet. Het gaat om een 53-jarige eigenaresse van een melkgeitenboerderij. In haar korte introductie laat ze weten: “Mijn beste eigenschap is dat ik positief in het leven sta”.

De ‘eerste foto’ van de nu nog anonieme boerin:

Nieuwe Boer Zoekt Vrouw-boeren stellen zich voor aan Yvon https://t.co/y4cAxRyOE1 pic.twitter.com/v1b07NvV8Y — De Stentor (@De_Stentor) 13 mei 2018

Jonge jongens

De andere deelnemers houden zich wat meer buiten de schijnwerpers. Er doen ook twee jonge jongens mee: zij zijn beiden 28 jaar oud. Ze vallen extra op omdat ze beiden een grote bos krullen hebben.

Vanavond trappen we dan eindelijk af! Ook deze 43-jarige boer is dan te zien. Heb jij er al zin in?! Om 20:20 op NPO1 de kick-off van Boer zoekt Vrouw! https://t.co/RIN0sNpgJe — Boer zoekt Vrouw (@bzvsite) 13 mei 2018

De beste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je aan voor onze nieuwsbrief.

Bron: AD. Beeld: ANP