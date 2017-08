De Spaanse koning Felipe en zijn vrouw Letizia bezochten vandaag 2 ziekenhuizen om gewonde slachtoffers van de aanslag in Barcelona te ontmoeten.

Het koninklijke echtpaar bezocht de twee ziekenhuizen waar de meeste gewonden op dit moment behandeld worden. Het ene ziekenhuis ligt dicht bij de Ramblas, waar de aanslag donderdagavond plaatsvond, het andere wat verder weg.

Kritieke toestand

Voordat de koning en koningin de patiënten ontmoetten, spraken ze eerst met het ziekenhuispersoneel over de huidige stand van zaken. 12 van de 50 gewonden die in deze ziekenhuizen behandeld worden verkeren momenteel nog steeds in kritieke toestand.

Koning Felipe keerde vroegtijdig terug van vakantie om de aanslag van afgelopen week.

Bron en beeld: ANP.