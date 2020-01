Partner van Femke Halsema verzet zich tegen taakstraf

De partner van burgemeester Femke Halsema, Robert Oey, verzet zich tegen de opgelegde taakstraf wegens verboden wapenbezit. Dit is donderdagochtend bevestigd door het Openbaar Ministerie in Noord-Holland, nadat er woensdag een artikel in De Telegraaf verscheen.

De 53-jarige Robert had een revolver in huis, terwijl hij hier geen vergunning voor had.

Verboden wapenbezit

Het verboden wapenbezit van Robert Oey kwam aan het licht toen de zoon van hem en burgemeester Famke Halsema in juni 2019 werd opgepakt. De 15-jarige jongen had een revolver bij zich, die onklaar was gemaakt. Heel wat ophef volgde, waarna Robert verklaarde het wapen in huis te hebben voor zijn werk als filmmaker.

Filmmaker

Naar eigen zeggen gebruikte hij revolver naar in 1999 voor het logo van zijn toenmalige productiemaatschappij. “Ik heb het ding in een juten zak gedaan en in een kastje in de woonkamer gelegd”, verklaarde Robert destijds. Volgens hem wist Femke Halsema niet dat er een revolver in huis was.

Taakstraf

In december 2019 kreeg Robert Oey in een besloten zitting een taakstraf van 40 uur opgelegd. Maar nu is bekend dat hij zich daartegen verzet. Hierdoor moet nu de politierechter in Amsterdam zich in het openbaar over de zaak buigen. Wanneer dit plaats gaat vinden, is nog niet bekend.

Bron: NOS. Beeld: Brunopress