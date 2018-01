Femke van der Laan ontroert met column over verhuizing na dood Eberhard

Femke van der Laan (39) schrijft vanaf nu wekelijks in het Parool over haar leven na het overlijden van haar man, burgemeester Eberhard van der Laan.

Zij en haar kinderen zijn verhuisd.

Lachen

En dat valt haar zwaar. Want nu woont ze in een huis waar Eberhard nooit is geweest. Als ze de keuken in haar oude huis achterlaat, dan wordt het haar even teveel. “We waren altijd in de keuken. Ik hoef niet eens mijn ogen dicht te doen om Eberhard te zien zitten aan de keukentafel. Stukken lezend, de loodgieterstassen op een rij achter hem. Hier begonnen onze dagen en hier plofte hij neer als hij thuiskwam. Hier zaten we met z’n tweeën, maar net zo makkelijk met zeven man, ondanks dat er maar drie stoelen stonden. Ik hoor Eberhard lachen: wat ben je toch een heerlijke jankerd, Femke.”

In het nieuwe huis besluit ze samen met haar kinderen naar een video te kijken waarin wordt teruggeblikt op het leven van Eberhard. De kinderen vinden het prachtig.

“Tot er een fragment komt waarin hun vader zingt. Live. Op een podium. Een nummer van Bob Dylan. Dan is de glimlach weg en zijn hun monden in totale verbijstering opengevallen.

“Nee!” “Wat erg!” “Heeft ie dat echt gedaan?!” “Nee!” Hoofden worden afgewend, ogen bedekt door handen: dit is te erg om naar te kijken.

Ook als je vader dood is, kun je je blijkbaar nog hartgrondig voor hem schamen. Voor de tweede keer die dag hoor ik Eberhard lachen.”

Femke en Eberhard samen in gesprek met Mark Rutte (bij het 5 mei-concert):

Femke van der Laan gaat wekelijks een column schrijven over haar leven na de dood van echtgenoot Eberhard, de overleden Amsterdamse burgemeester.https://t.co/R3rNOWtf4p — Jan ’t Hart (@janhart) 19 januari 2018

Lees hier de hele column van Femke in het Parool.

Bron: Parool. Beeld: ANP