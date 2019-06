Femke van der Laan ontroert in 'DWDD Summerschool' met 'Pleidooi voor verdriet'

Donderdagavond was Femke van der Laan te gast in DWDD Summerschool. Na het overlijden van haar man, burgemeester van Amsterdam Eberhard van der Laan, leerde ze een diep soort verdriet kennen. Haar verhaal daarover maakt diepe indruk.

Verdrietig in ons eentje

Als presentator Matthijs van Nieuwkerk aan haar vraagt waarom haar verhaal een ‘Pleidooi voor verdriet’ wordt, antwoordt Femke dat er niet zo heel veel ruimte voor verdriet is. “Er is behoefte aan meer verhalen over pijn, over de minder mooie kanten van het leven. We delen zelden onze pijn, terwijl we het allemaal ervaren. We zijn verdrietig in ons eentje. Ik denk dat het belangrijk is om ruimte te maken voor verdriet”, zegt ze.

Stad vol ballonnen

Voor de gasten in de zaal en de kijkers thuis heeft Femke drie belangrijke lessen over verdriet: ‘Deel je verdriet’, ‘Leef met je verdriet’ en ‘Verdriet is waardevol’. Eerder schreef Femke het boek Stad vol ballonnen , waar haar columns over het gemis van haar partner en de vader van hun kinderen in gebundeld staan. In haar pleidooi pakt ze regelmatig een passage uit haar boek erbij.

Verdriet is normaal

Femke vindt het een pijnlijke misvatting dat verdriet iets is waar je overheen moet komen. “Je hoeft er niet vanaf te komen, hoeft het niet op te lossen. Verdriet is normaal, verdriet is iets menselijks. Maar als maatschappij lijken we soms te zeggen dat verdriet er niet bij hoort. We willen het wegstoppen om verder te kunnen.”

Wees verdrietig

Ze vervolgt: “Het ging met mij pas beter toen ik mijn verdriet ging begroeten. Ik zie het niet langer als een probleem.” Femke heeft dan ook een dringend verzoek aan iedereen: “Wees in godsnaam verdrietig. En hoe je dat doet, dat maakt geen moer uit.”

Kijkers zijn diep onder de indruk van Femkes pleidooi en luisteren ademloos naar haar verhaal, dat vooral voor heel veel herkenning zorgt:

Prachtig en indrukwekkend verhaal van Femke van der Laan over verdriet. Je hoeft er niet overheen te komen, het mag er gewoon zijn #dwddsummerschool — Marieke (@MariekeO_79) June 27, 2019

Wat een fantastische uitzending van #dwddsummerschool. Femke van der Laan weet de snaar te ráken, de snaar die we vaak voorbij (laten) gaan ! — Kristel Rutgers (@kristel_rutgers) June 27, 2019

Wow, Femke van der Laan raakt en troost tegelijk. Indrukwekkend, groots in eenvoud. #dwddsummerschool — Annette Greven (@AnnetteGreven) June 27, 2019

In de DWDD Summerschool van vandaag houdt Femke van der Laan een mooi pleidooi voor verdriet. Iets wat we eigenlijk allemaal moeilijk vinden om te tonen. Geluk delen we, verdriet verwerken we alleen. Idee om verdriet ook te delen en elkaar te helpen? — Wiljan Broeders (@WiljanB) June 27, 2019

