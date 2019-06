Ernstig zieke Fernando Ricksen verrast zijn jarige dochtertje

Voormalig voetballer Fernando Ricksen is al jaren ernstig ziek. Hij lijdt aan de ziekte ALS en brengt zijn laatste dagen door in een hospice in Schotland.

Ondanks dat enorme verdriet, maakt Fernando er nog steeds het beste van.

Slingers en ballonnen

De verjaardag van zijn 7-jarige dochter Isabella liet hij dan ook niet zomaar voorbij gaan. Hij liet zijn kamer volhangen met ballonnen, slingers en cadeautjes voor de jarige Jet. Zijn vrouw Veronika deelt op Instagram een foto van de vrolijk versierde kamer. “Beste vader ooit, geweldige verrassing voor ons meisje”, schrijft ze.

Laatste avond

Fernando kondigde eerder aan dat 28 juni zijn ‘laatste avond’ is. Daarom bedoelt hij dat hij voor de laatste keer aanwezig is bij een (benefiet)wedstrijd. “Het wordt heel moeilijk voor mij. Daarom zal dit de laatste wedstrijd zijn. Laten we er een onvergetelijke avond van maken.”

