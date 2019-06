Fernando Ricksen, die onder andere bij AZ, Fortuna, Glasgow Rangers en Zenit voetbalde, kondigt zijn laatste benefietavond aan. De ex-voetballer heeft al een aantal jaar ALS en zijn gezondheid gaat steeds verder achteruit.

Dat laat Ricksen weten via een emotioneel filmpje op Twitter.

Benefietwedstrijden

Ricksen organiseerde regelmatig benefietwedstrijden om geld in te zamelen voor de spierziekte die hij heeft, ALS. Helaas kan de 42-jarige ex-profvoetballer het niet meer opbrengen en dus wordt de benefietavond op 28 juni in Glasglow zijn allerlaatste. “Het wordt steeds moeilijker voor mij, dus dit zal mijn laatste avond zijn”, laat Ricksen weten. “Kom langs en maak er met mij een avond van om nooit te vergeten. Hopelijk zie ik jullie dan.”

With a heavy heart I post this lets make this a special night for Fernando pic.twitter.com/C8octfW8NU

— Ricksen my friend/pauline (@broxi63) 9 juni 2019