Ferri Somogyi in het geheim getrouwd met zwangere vriendin Noëlle van Stek

Acteur Ferri Somogyi (45) is getrouwd met zijn zwangere vriendin Noëlle van Stek (26). In het geheim nog wel.

Anderhalve maand geleden liet Ferri via Instagram weten dat hij zijn vriendin op Ibiza ten huwelijk had gevraagd. Hij vertelde toen dat hij niet voor 2019 wilde trouwen, maar hij is duidelijk van gedachten veranderd.

Baby op komst

Er is een kleintje onderweg en het meisje wordt in september verwacht, vandaar dat het stel besloot om eerder in het huwelijksbootje te stappen. “Dit was voor nu handiger, met het oog op de komst van de baby”, vertelt hij aan RTL Boulevard. Ze hebben het inderdaad stiekem gedaan, maar een groot feest komt later. “Volgend jaar maken we er een echt feest van.”

Setje

Ferri en Noëlle kennen elkaar al twee jaar, maar zijn sinds vorig jaar setje. Noëlle heeft een eigen bemiddelingsbedrijf voor gezinnen die een nanny zoeken. Afgelopen februari kondigden ze aan een kindje te verwachten.

Op Instagram is ook te zien dat Noëlle gelijk Ferri’s naam heeft aangenomen. Ze gaat voortaan door het leven als Noëlle Somogyi.

