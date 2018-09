Ferri Somogyi en zijn vrouw Noëlle delen lief bericht over hun kleine spruit

Op 9 september verwelkomden GTST-acteur Ferri Somogyi (45) en zijn kersverse vrouw Noëlle (26) hun eerste kindje. Het stel kan hun geluk niet op met de komst van het kleine meisje Véda.

Trots delen de ouders het geboortekaartje op Instagram. “Zó blij met het geboortekaartje van onze Véda!”, schrijft moeder Noëlle. “Ook het uitpakken van de kaartjes was echt een feestje.”

Vader Ferri deelde afgelopen week al een lief bericht over zijn dochtertje: “Ons wonder alweer bijna een week oud. Immens veel warme lieve grappige bijzondere en emotionele berichten ontvangen. Heel veel dank daarvoor! Wat een geluk! Cheers folks.”

De twee zijn al enkele jaren bij elkaar en trouwden afgelopen juni in het geheim. Met de komst van hun kindje is hun geluk compleet. In een vlog, kort na de geboorte, vertelde Ferri over het begin van hun relatie: “Het is allemaal belachelijk snel gegaan. We zijn nog niet eens zolang samen, anderhalf jaar. En na negen maanden werd Noëlle zwanger. Wel gepland, hartstikke gepland. Maar we hadden niet verwacht dat het zó snel zou gaan.”

