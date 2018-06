Zó kwam GTST-acteur Ferri Somogyi erachter dat hij vader wordt

Sinds maart vorig jaar is GTST-acteur Ferri Somogyi (45) dolgelukkig met zijn Noëlle (27). Zo gelukkig dat het stel eind februari bekendmaakte dat ze hun eerste kindje verwachten. Daar kwam Ferri zelf ook op een heel bijzondere plek achter.

Ferri en zijn inmiddels echtgenote Noëlle hebben samen een vlog opgenomen over de zwangerschap. Daarin vertelt Ferri over het begin van hun relatie: “Het is allemaal belachelijk snel gegaan. We zijn nog niet eens zolang samen, anderhalf jaar. En na negen maanden werd Noëlle zwanger. Wel gepland, hartstikke gepland. Maar we hadden niet verwacht dat het zó snel zou gaan.”

Een sprookje

Het stel wilde graag kinderen samen, maar hadden verwacht dat het minstens een half jaar zou duren voor het raak zou zijn. Niets bleek minder waar, want Noëlle bleek al meteen zwanger te zijn. Daar kwamen ze achter toen ze op 1 januari op vakantie waren in IJsland. “Dat moment is het grootste ongeloof wat ik mijn leven heb meegemaakt”, vertelt Ferri daarover. “Het was een sprookje”, voegt Noëlle toe. In september is Noëlle uitgerekend.

Bron: RTLBoulevard.nl. Beeld: ANP.