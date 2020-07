Met deze actrices uit ‘GTST’ had Ferri Somogyi in het geheim een relatie

Het gebeurt wel vaker dat een stelletje in een serie ook in het echte leven verliefd op elkaar wordt. Dat overkwam ook Ferri Somogyi die de rol van Rik de Jong vertolkt in Goede tijden, slechte tijden. In Goede tijden, zomer tijden vertelt hij Froukje de Both dat hij een paar maanden een relatie had met tegenspeler Sabine Koning.

Froukje vroeg aan de acteur of hij wel eens gevoelens kreeg voor een van zijn collega’s. Ferri Somogyi maakte dit vaker dan een keer mee.

Ferri Somogyi en Sabine Koning

De twee acteurs die in de soap het koppel Rik de Jong en Anita Dendermonde speelden, hadden ook privé een relatie. “Met Sabine Koning heb ik een paar maanden wat gehad. Drie maanden, niet heel lang.” Het was in die tijd ook wel lastig om samen te spelen nadat het net uit was. “We moesten toen ook hele zware scènes spelen. Dat was heftig, maar wij zijn verantwoordelijk. Dus wij moeten dat oplossen. Maar niemand heeft het toen gemerkt”, vertelt hij in het programma.