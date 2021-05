De manier waarop je denkt, is waarschijnlijk verkeerd. Als je net een kleine frustratie voelde bij het lezen van die zin, ben je niet de enige. Het is volkomen normaal om te geloven dat je altijd gelijk hebt, zélfs als je ongelijk hebt.

Gelijk hebben én krijgen is voor veel mensen erg belangrijk. Maar wat is de reden dat we denken dat we altijd gelijk hebben?

Waarom wij mensen zo graag gelijk krijgen is een eeuwenoude vraag waar geen eenduidig antwoord op te vinden is. Iedere expert belicht weer van een andere hoek, maar volgens vele filosofen heeft het ten eerste te maken met ijdelheid. Daardoor willen mensen graag gelijk hebben en vinden ze het moeilijk om toe te geven dat zij ongelijk hebben.

Gelijk hebben én krijgen staat voor ons namelijk gelijk aan waardering. Als je gelijk hebt, voel je je goed en dat gevoel is natuurlijk heel fijn. Aan de andere kant zorgt ongelijk krijgen voor minder vertrouwen. Dit kan negatieve gevoelens opwekken. We schamen ons, waardoor we dit proberen te voorkomen en automatisch mensen proberen te overtuigen dat je wél gelijk hebt.

Tunnelvisie

Bovendien hebben we last van tunnelvisie. Iemand met tunnelvisie is overtuigd van zijn eigen denken, soms zelfs wanneer er andere aanwijzingen zijn die bewijzen dat zijn overtuiging onjuist is. Kortom, het is een denkfout die ervoor zorgt dat je je eigen overtuiging makkelijk bevestigd ziet.

Daarnaast kost het je gewoon minder moeite om te luisteren naar iemands mening als je het daar al mee eens bent. Luisteren naar een andere mening of mensen overtuigen van jouw mening, kost gewoon veel meer tijd en moeite.

Vooringenomenheid

Als laatste zijn we altijd op zoek naar argumenten die onze standpunten bevestigen en het is gemakkelijker om argumenten die deze standpunten ontkrachten weg te wuiven. Hierdoor is er dus altijd een soort vooringenomenheid, waardoor het lastig kan zijn om te zien wat nu daadwerkelijk de waarheid is.

Olcay en Ruud vertellen wie er altijd gelijk heeft:

Bron: Mind body green. Beeld: Getty Images