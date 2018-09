Ferri Somogyi vader geworden van eerste kindje

Ferri Somogyj heeft zojuist leuk babynieuws bekendgemaakt. De GTST-acteur is gisteren voor het eerst vader geworden van een dochtertje.

Bij een lieve foto met zijn vrouw Noëlle en het pasgeboren meisje schrijft hij: “Ons meisje is geboren! Welkom lieve Véda Somogyi💕09.09.18.” Véda is het eerste kindje van Ferri en Noëlle, die anderhalf jaar een setje zijn.

Gepland

Ferri en zijn inmiddels echtgenote Noëlle hebben eerder samen een vlog opgenomen over de zwangerschap. Daarin vertelt Ferri over het begin van hun relatie: “Het is allemaal belachelijk snel gegaan. We zijn nog niet eens zolang samen, anderhalf jaar. En na negen maanden werd Noëlle zwanger. Wel gepland, hartstikke gepland. Maar we hadden niet verwacht dat het zó snel zou gaan.”

Beeld: ANP.