Ferry Doedens brengt ons aan het twijfelen: komt Barbara terug in GTST?

Ben je een beetje op Instagram aan het scrollen, kom je een foto tegen van Ferry Doedens met een oude bekende uit GTST.

De echte fans hoeven we natuurlijk niet uit te leggen met wie Ferry Doedens hier op de foto staat. Het is Charlotte Besijn, die maar liefst elf jaar lang de rol van Barbara Fischer speelde in GTST.

Wij reageerden gelijk enthousiast: komt Barbara weer terug in de serie?

Maar nee, we keken te snel en we juichten te vroeg. Charlotte Besijn is namelijk nog steeds verbonden aan de soap, maar niet meer als actrice. Tegenwoordig regisseert ze namelijk het programma.

Zo jammer! Maar we houden hoop: zeg nooit nooit…

Wie wél terugkeerde in GTST afgelopen maand? Tim Immers!

Beeld: ANP.