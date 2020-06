Ferry Doedens lapt coronamaatregelen aan zijn laars

Natuurlijk zouden wij allemaal het liefst met een grote groep vrienden allemaal leuke dingen doen deze zomer, maar door het heersende coronavirus zit dat er even niet in. Acteur Ferry Doedens is ook helemaal klaar met alle getroffen coronamaatregelen. Dat laat hij weten in het YouTube-programma KEURantaine.

De richtlijnen van het RIVM lapt de GTST-ster dan ook ietwat aan zijn laars, bekent hij.

Advertentie

Coronamaatregelen

Op de set van de soapserie zijn de draaidagen langzamerhand weer hervat. Er wordt zo goed mogelijk anderhalve meter afstand gehouden tijdens de opnames, vertelt Ferry. “Ik vind het allemaal wel een gedoe hoor met die protocollen. Ik word er niet goed van. Maar ja, we mogen blij zijn dat we werk hebben”, begint hij.

Irritaties en gemis

Ondanks de maatregelen en het hoge aantal besmettingen de afgelopen periode, kent Ferry Doedens zelf geen vrees voor het virus. “Ik heb al acht weken lang met iedereen geknuffeld.”

Hij vindt het voornamelijk irritant tijdens het boodschappen doen. “Ik respecteer het allemaal, maar als mensen helemaal aangedrukt tegen de eieren en de pakken melk hun gezicht wegdraaien in de supermarkt staan… Ja, sorry, maar nee gewoon.” Hij heeft zelfs al nare opmerkingen gekregen, vertelt de acteur. “‘Hou je afstand!’, schreeuwen ze dan. Ja echt. Dat heb ik nu al een paar keer gehad.” Volgens hem hoeft het allemaal niet zo agressief. “Mevrouw: ik sproei niet in uw gezicht, ik hoest niet uw gezicht, ik blaf niet in uw gezicht, u kunt ook gewoon even normaal praten.”

Wil je het hele interview met de GTST-ster bekijken? Dan kun je dat hieronder doen.

De beste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je nu aan voor de nieuwsbrief!

Bron: Televizier. Beeld: Brunopress