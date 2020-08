Het is definitief: Ferry Doedens moet GTST verlaten

Ferry Doedens zal niet langer de rol van Lucas Sanders op zich nemen. Nadat Ferry voor de tweede keer openlijk lak had aan corona-maatregelen, hebben de makers van de soap besloten om hun samenwerking met de acteur te beëindigen.

Zowel EndemolShine als Ferry hebben vandaag een verklaring over zijn vertrek naar buiten gebracht.

Volgens EndemolShine is er ‘de afgelopen periode een situatie ontstaan die voor alle partijen een lastige werkrelatie tot gevolg had’. EndemolShine en RTL hebben daarom samen met Ferry eind juni in goede harmonie besloten de samenwerking te beëindigen. “Ferry draait nog tot eind november, zodat de makers het verhaal van Lucas Sanders tot een mooi einde kunnen brengen.”

De rol van Lucas Sanders wordt niet opnieuw gecast. “We zijn Ferry Doedens dankbaar voor de rol die hij de afgelopen jaren heeft neergezet,” zo besluit de woordvoerster.

Verdriet

Ook Ferry laat op zijn Instagrampagina weten dat zijn avontuur bij GTST er op zit. “Ondanks dat dat op een prettige manier met mijn werkgever EndemolShine en RTL is besloten heb ik er natuurlijk ook verdriet van,” zo schrijft hij. “De situatie rondom Corona is mij niet in de koude kleren gaan zitten, waardoor ik de laatste tijd niet echt lekker in mijn vel zit. Dat heeft erin geresulteerd dat ik een aantal afspraken niet ben nagekomen. Ik snap dat dat voor mijn werkgever een lastige situatie is geweest. Ik draai nog tot november en zal er alles aan doen om het afscheid van Lucas mooi neer te zetten. Voor nu heb ik behoefte aan rust en dat betekent ook dat ik op dit moment even geen interviews wil doen. Dat komt natuurlijk wel weer maar voor nu hoop ik dat men dat kan respecteren.”

Ontslagen om foto

Show-deskundige Guido den Aantrekker vertelde maandag in Shownieuws al over het hardnekkige gerucht dat Ferry ontslagen zou zijn bij GTST na een wel heel intiem weekend dat hij deelde op social media. Zo werd hij tijdens een Gay Pride feestje knus knuffelend op de gevoelige plaat vastgelegd met Gordon. Ferry deelde het kiekje op zijn Instagram, maar inmiddels is dit beeld verdwenen.

