Ferry Doedens over naderend vertrek GTST: “Een gevoel van rouw”

In augustus werd bekend dat Ferry Doedens vanaf november niet langer de rol van Lucas Sanders op zich zal nemen. Op Instagram omschrijft de acteur het ontslag na 11 jaar als een rouwproces.

“Ik loop hier nu nog drie weken rond, met een heel gek gevoel. Het is een gevoel van rouw, ook al wil ik het niet al te zwaar maken”, aldus Doedens in een video. “Wat wil ik, wie ben ik, waar ga ik heen in dit leven? Dat weet ik dus echt ook nog helemaal niet.” Hij weet wel dat ‘waar de ene deur sluit een andere opent’, maar: “Dat onzekere gevoel is best wel intens de laatste tijd.”

Niet makkelijk

De acteur heeft nog drie weken opnames voor de boeg, en dat gevoel vindt hij ‘onbeschrijfelijk’. “Wil jullie toch even laten weten dat ik het er niet makkelijk mee heb. Ga proberen Lucas zo leuk en zo gezellig mogelijk neer te zetten en dan is het klaar.”

Reden ontslag

Eind juni besloten EndemolShine en RTL in goed overleg dat de acteur zou stoppen bij de soap. De beslissing volgde nadat Ferry enkele keren de opgestelde coronamaatregelen van de producent had genegeerd. De verklaring van RTL luidde: “Er is de afgelopen periode een situatie ontstaan die voor alle partijen een lastige werkrelatie tot gevolg had. Hierdoor hebben EndemolShine en RTL samen met Ferry eind juni in goede harmonie besloten de samenwerking te beëindigen.”

Ook reageerde Doedens destijds zelf: “De situatie rondom Corona is mij niet in de koude kleren gaan zitten, waardoor ik de laatste tijd niet echt lekker in mijn vel zit. Dat heeft erin geresulteerd dat ik een aantal afspraken niet ben nagekomen. Ik snap dat dat voor mijn werkgever een lastige situatie is geweest.”