Ferry Doedens doet spannende onthullingen over het vervolg van 'GTST'

In de nieuwste aflevering van Goede tijden, zomer tijden, het praatprogramma van GTST, zijn Ferry Doedens en Fajah Lourens te gast. Daar doet Ferry Doedens een aantal spannende onthullingen over het vervolg van de soap.

Zo vertelt hij over een nieuwe liefdesrelatie die eraan zit te komen.

Het nieuwe seizoen van de soap begint op 31 augustus. Ferry laat weten wat zijn personage Lucas Sanders in het 31e seizoen te wachten staat. Zo vertelt hij dat de platonische relatie die Lucas met Tiffy heeft, in zwaar weer komt.

Nieuwe liefde

Dit zou alles te maken hebben met een nieuwe romance. Zo zou Tiffy hopeloos verliefd worden op iemand. Deze persoon komt tussen haar en Lucas in te staan, want Lucas wordt razend jaloers. Dit is niet de eerste keer dat Tiffy en Lucas ruzie krijgen om een 3e persoon. Zo zagen we eerder hoe Tiffy een foutje beging met Lucas’ vader Stefano.

Non-actief

Ferry is hartstikke enthousiast over de verhaallijnen die we na de zomer gaan zien, vertelt hij. Eerder deze maand werd Ferry 2 weken op non-actief gezet door de makers van de soap, omdat de acteur de coronamaatregelen niet serieus nam. Inmiddels mag Ferry weer op de set verschijnen.

Om déze reden moest Bruni Heinke GTST verlaten

De mooiste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je aan voor onze nieuwsbrief.

Bron: Televizier. Beeld: Brunopress