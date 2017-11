Deze festivalfoto gaat het internet over (maar het is helemaal geen festivalfoto)

Soms kom je van die plaatjes tegen waarvan je denkt: dit kan niet.

Dit lijkt op een juichende menigte die staat te feesten bij een podium.

Lachen

Maar dat is het niet. Sterker nog: het is iets heel anders. Je kijkt namelijk naar een machine die katoen plukt. Een boer die de machine bedient deelde het plaatje op Twitter en sindsdien gaat het plaatje de hele wereld over. Het plaatje is op Twitter al meer dan 112.000 keer geliket.

Ik geloof het niet

Het is een echte optische illusie, die zelfs moeilijk te geloven is ook al weet je dat het om katoen gaat. En niet om mensen. Het lijken dan namelijk nog stééds feestende hoofdjes te zijn. Maar wat kan schijn toch soms bedriegen, nietwaar?

This looks like a mad sesh till you find out it’s a combine harvester in a cotton field pic.twitter.com/GjCVikvQOt — Tom (@TomCormackk) 5 november 2017

Bron & Beeld: Twitter