Kijkers vol lof over Fidan Ekiz bij ‘Linda’s Wintermaand’: “Zij is echt puur zichzelf”

Zondagavond vertelt Fidan Ekiz bij Linda’s Wintermaand zeer openhartig over haar jeugdjaren in Nederland, als dochter van twee Turkse ouders. Dat maakt indruk op de kijker thuis, blijkt aan een stortvloed aan lovende berichten op Twitter.

“Ze is mooi, warm en empatisch”, schrijft een kijker van het praatprogramma.

In Linda’s Wintermaand schuiven iedere zondag van december spraakmakende bekende Nederlanders aan. Samen blikken ze terug op het jaar 2020 en vertellen ze over hun leven vóór de roem. Eerder waren onder andere Mark Rutte, Matthijs van Nieuwkerk en Floortje Dessing al te gast. In volgende afleveringen kunnen we onder andere nog gesprekken met Natacha Harlequin en André Hazes verwachten.

Ouderrol

De 44-jarige journalist, presentatrice en documentairemaker Fidan Ekiz vertelt dat ze als kind flink veel verschillen ervaarde met haar leeftijdsgenootjes. Haar ouders zijn van Turkse afkomst en spraken de taal in hun beginjaren in Nederland niet. “Wij moesten onze ouders wegwijs maken in een land dat ze nog niet zo goed kenden. Ik was heel jong toen ik al allerlei formulieren moest invullen voor ze, wat voor best wat druk zorgde. Want als er dan een brief met een boete thuis kwam, dan was het mijn schuld”, aldus Fidan.

Nederlandse tradities

Ook vertelt ze dat haar ouders veel Nederlandse tradities nog niet kenden. “Met Sinterklaas stonden wij jarenlang voor de kachel te zingen, maar de Sint kwam nooit bij ons thuis. Wij snapten er niks van, want op school kwam hij wel. We dachten dat hij misschien niet bij Turkse mensen thuis zou komen? Onze ouders wisten natuurlijk gewoon niet dat ze iets in onze schoen moesten stoppen”, vertelt Fidan. “Het klinkt allemaal heel sneu, maar ik kan er nu heel hard om lachen.”

Reacties

De openhartige verhalen van Fidan maken grote indruk op de kijker thuis. Op Twitter wordt er dan ook vol lof over haar eerlijkheid gesproken:

Heb je de derde aflevering van Linda’s Wintermaand gemist? Dan kun je die hier gemakkelijk terugkijken.

Fidan Ekiz vertelt openhartig over liefdesleven na scheiding:

