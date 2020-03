Fien Vermeulen: "Leg het ziekteproces vast en maak foto's"

Het is een zware periode voor het gezin van Fien Vermeulen. Waar de radio-dj en presentatrice zelf 6,5 jaar geleden schoon werd verklaard van kanker, wordt haar moeder nu behandeld voor diezelfde rotziekte. Op Instagram deelt Fien een mooie foto met achterliggende boodschap.

Ze vertelt waarom ze het zo belangrijk vindt om juist in deze zware tijd veel op beeld vast te leggen.

De foto van Fien en haar moeder is een paar weken geleden in het ziekenhuis gemaakt, toen ze net wisten dat haar moeder ziek was. De dames zitten te wachten bij dezelfde polikliniek waar ook Fien zich tijdens en na haar ziekte regelmatig moest melden. Misschien voor veel mensen niet hét moment om een foto te maken. Fien legt uit waarom ze dat juist wél doet.

Verwerking

“We maken van alles foto’s in dit proces. Het zijn niet de mooiste, maar wel de plaatjes die nu en zeker later van waarde zijn”, schrijft ze. Fien vertelt dat de foto’s haar juist heel erg hebben geholpen om haar ziekteproces te verwerken. “Stil te staan bij hoe het was, wat er gebeurd is, en waar je dan staat. Te kunnen rouwen om was wat, lief te kunnen hebben wat is en verleden van heden te kunnen onderscheiden. Ook als het zo anders is gelopen dan je had gehoopt.”

De radio-dj vervolgt dat mensen haar vaak om tips vragen over hoe om te gaan met kanker of andere lastige situaties. Fiens advies? Maak foto’s. “Leg het vast, ook al voelt het scheef. Later ben je er dankbaar voor.”

Wees lief voor elkaar

Fien eindigt haar bericht met een laatste serieuze noot over de impact van het coronavirus op haar gezin. Want een eventuele besmetting zou nu extra gevaarlijk voor haar moeder zijn. Fien is zelf verkouden, dus kan haar moeder nu even niet opzoeken. Ze drukt iedereen dan ook extra op het hart om goed na te denken. “Wees lief voor elkaar, ook als dat juist betekent om elkaar even niet te zien. Hulde aan de ziekenhuizen, al het zorgpersoneel en andere diensten die doorgaan, voor onze veiligheid en gezondheid”, besluit ze haar bericht.

Bron: Instagram Fien Vermeulen. Beeld: Brunopress