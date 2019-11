Fien Vermeulen in tranen op Schiphol na 'Expeditie Robinson'

Expeditie Robinson-fans zaten ongetwijfeld op het puntje van hun stoel gisteravond. De uitslag van de eilandraad kwam onverwachts en de meningen hierover zijn verdeeld. Nieuwslezeres Fien Vermeulen – alias ‘Sneaky Fien’- moest namelijk de uitzending verlaten.

Wat klonk er in jullie huiskamer: gejuich of gejammer?

Vermoeid en emotioneel

Na een lange reis kwam ze vermoeid en emotioneel thuis. Zo plaatste ze maandag een video van haar aankomst op Schiphol. Inmiddels zijn haar tranen gedroogd en heeft ze goed de tijd genomen om alle verloren eetmomenten in te halen.

Maar hoe kon Fiens eliminatie gebeuren? Fien was normaal gesproken zélf het brein achter snode plannetjes. Maar wie de bal kaatst, kan hem terugverwachten. Terwijl Fien relatief op haar gemak bij de eilandraad aanschoof, bleek zij een enorme inschattingsfout te hebben gemaakt.

Publieksfavoriet

De sluwe Mariana bleek de groep erin te hebben geluisd. In plaats van de één extra stem die zij zou hebben, bleek er een tweede in het spel te zijn. Deze gebruikten ze allemaal om Fien uit het spel te stemmen. Hierdoor werd Mariana – de catwalkcoach die zichzelf zeker niet het lieverdje van Expeditie kon noemen – ineens bij velen publieksfavoriet. Wel zijn de meningen over haar actie én het vertrek van Fien verdeeld.

Oké. Je kunt terugkomen op een mening hè? Mariana is best een held 😀#ExpeditieRobinson https://t.co/dxMnw12SQe — Shareena (@Shareena1983) November 11, 2019

Aaaaiiiinoooooooo fien jammer hoor dat ze er uit is #expeditierobinson pic.twitter.com/3gPzSMmDnx — i-Sou-Made (@made_sou) November 10, 2019

#expeditierobinson HAHAHA OH MY GOD WAT IS DIT GOED GESPEELD! waaauw Mariana wat ben jij een Mastermind! Heerlijk dit!!! 😂👌🏼 doeeeeei Fien! — ♡ (@dreamingtoomuch) November 10, 2019

Mariana’s sluwe blik en geniepige lachje, zorgde voor behoorlijk wat hilariteit op social media.

Ik 20 jaar geleden als m’n broertje op z’n flikker kreeg voor iets wat ik had gedaan. #ExpeditieRobinson pic.twitter.com/44oQnjiNIO — Davy Leeuw (@dajleeuw) November 10, 2019

Zo ziet VICTORIE eruit na heeeel veeeeel gesmede bondjes, gekonkel en bedrog #ExpeditieRobinson pic.twitter.com/uIHPl02lJG — Corneevanderhijden (@cvdhijden) November 10, 2019

