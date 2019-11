Fien Vermeulen is 6,5 jaar schoon en staat stil bij de heftige momenten

Fien Vermeulen, Q-music-nieuwslezeres en Expeditie Robinson-deelneemster (of beter gezegd complotkoningin), is sinds vrijdag 6,5 jaar schoon. Daar besluit ze een emotioneel bericht aan te wijden op Instagram.

Ze was slechts 21 jaar toen ze de diagnose non-hodgkinlymfoomkanker kreeg. Al een paar maanden voelde ze zich niet goed; ze moest veel hoesten, zweten, kwam aan in haar gezicht terwijl haar broek los zat, was duizelig en had last van haaruitval. “De maanden dat ik doorraasde in een race voor een carrière en de signalen van mijn lichaam negeerde”, schrijft ze nu op Instagram.

Laatste haren

Een roerige tijd volgde, maar nu is Fien 6,5 jaar schoon. Tijd om stil te staan bij een aantal dingen: “Mijn mama die na deze controle zegt: ik ben zo blij dat je er bent. De minuten die in mijn geheugen gegrift staan waarin mijn vader huilend naast mijn ziekenhuisbed zat en zei: het spijt me zo dat ik dacht dat je je aanstelde. Mijn zus tijdens de uren dat ze me in bad deed en mijn laatste haren van mijn hoofd veegde.”

Lieve dokter

Langzaam maar zeker kijkt ze nu weer positief naar de toekomst: “De dagen die maanden en vervolgens jaren werden waarin ik vertrouwen terug kreeg in een toekomst”, schrijft ze bij een foto met haar arts. “Tijd om tijdens dagen als deze even stil te staan bij herinneringen en om te relativeren. Tijd die mij gegeven is door deze lieve dokter Fijnheer. En tijd die wonden heelt, die soms weer even open gaan zodat je er over kunt praten.”

9 november 2019

“Vandaag neem ik een moment voor verdriet om wat is geweest en dankbaarheid voor alle dagen die ik heb. Tijd die anderen niet meer hadden. Morgen weer een nieuwe dag, wat een tijd om te leven.”

