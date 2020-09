Fien Vermeulen deelt confronterende cover van haar boek

Fien Vermeulen heeft een eigen boek geschreven waarin ze onder andere vertelt over haar gevecht tegen kanker. Op Instagram deelt ze de cover van haar boek en die is best confronterend. “Ik schrok best een beetje.”

Op de foto is te zien hoe Fien eruit zag toen ze kanker had, maar ook nu ze weer helemaal gezond is.

“In juni 2013 werd de linker foto gemaakt. Dezelfde fotograaf heeft onlangs de rechterfoto gemaakt. Ik ben het allebei, alles ervoor, ertussenin en nu al alles erna”, schrijft Fien bij de cover. “Ik schrok best een beetje toen ik de cover voor het eerst zag, maar ben ook trots en het geeft me hoop.”

Vallen en opstaan

“Ik zie weer leven en een sprankeling in mijn ogen als het zo naast elkaar ligt en ik kijk naar wie ik nu geworden ben. Dat was eigenlijk ook de reden dat ik dit boek wilde schrijven.” Ze benadrukt dat het geen boek over kanker is, maar over leven. “Spannend, want alles komt erin voorbij. Liefde, ziekte, zoeken, werken, ontwikkelen, vallen en weer opstaan.”

Fien heeft altijd gezegd dat het belangrijk is om er over te blijven praten. Daarom deelt ze haar eigen verhaal in haar boek Het regen zonnestralen.

Ziekteproces vastleggen

Begin dit jaar maakte Fien bekend opnieuw in een rollercoaster te zijn beland. Dit keer werd bij haar moeder kanker geconstateerd. Eerder vertelde Fien dat ze het zo belangrijk vindt om juist in deze zware tijd veel op beeld vast te leggen. Foto’s hebben haar namelijk erg hebben geholpen om haar ziekteproces te verwerken.

Bron: Flaironline.nl. Beeld: Brunopress