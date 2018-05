Elektrische fiets van de 8-jarige zieke Teun uit Maarssen teruggevonden

Teun Knuistingh Neven uit Maarssen heeft zijn elektrische fietsje terug. Dat laat zijn moeder weten. Daarmee lijken de ‘dieven’ gehoor te geven aan haar oproep.

De moeder van de 8-jarige Teun deed gisteren een emotionele oproep op Facebook. De elektrische fiets van haar zoontje was na een ‘heerlijke’ dag aan het hockeyveld opeens weg. Die fiets betekende een hoop voor het gezin, want Teun heeft de zeldzame spierziekte Duchenne, waardoor hij niet met alles mee kan doen en soms zelfs in een rolstoel zit. Zijn elektrische fiets was daarin een uitkomst; daarmee was hij de snelste van de klas.

Op Facebook riep zijn moeder de ‘dieven’ daarom op om de fiets terug te geven. En dat lijken ze nu dus te hebben gedaan. Zo kan Teun tot de zomervakantie tóch gewoon lekker naar school racen.

Gestolen elektrisch fietsje is terug! Het elektrische fietsje wat afgelopen zondag gestolen werd is terug bij zijn rechtmatige eigenaar. Door de oproep op social media werd er flink meegedacht en meegeleefd. Wij willen iedereen hiervoor bedanken!. https://t.co/Re3Z1c9ULE pic.twitter.com/EMMdwtFK4z — PolitieStichtseVecht (@PolitieStiVe) 22 mei 2018

Bron: Facebook Beeld: Politie Stichtse Vecht