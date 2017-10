Marleen Koolmees (50) is redactiemanager en moeder van Lutein (15) en Pia (12). Ze woont samen met Ernst. Ze fietst heel erg graag en stopt hier voorlopig ook niet mee.

Als ik eenmaal met mijn fietsbel bel

Tussen het dorp waar ik opgroeide en het dichtstbijzijnde stadje liggen 7 kilometers. Bergen-Alkmaar. 7 kilometer door de polder. Door weer en wind, dag in dag uit. Naar mijn middelbare school die in Alkmaar stond. Naar de hockeyclub in Alkmaar. Naar de overdekte tennishal in Alkmaar. Naar de manege in Alkmaar. Naar schoolfeestjes in Alkmaar. Ik fietste soms wel 3 keer per dag over die vervloekte weg, waar de wind altijd tegen me was en een onverwachte bui nooit ver weg.

Heel soms trakteerden de weilanden me op onvergetelijke uitzichten – als ’s ochtends vroeg de mist nog laag boven de grond hing en je in de verte boven de contouren van de duinen al wat zonnestralen uit zag piepen. Of als het zo hard had gevroren dat alles bedekt was met een tinkelend, krakend laagje ijs en de wilgen, de slootjes en het gras schitterden van ijzel. Om te huilen zo mooi.

Inmiddels vind ik fietsen gewoon fijn. Ik zal niet ontkennen dat het feit dat je al fietsend wat calorietjes wegtrapt een groot voordeel is. Plus dat je verplaatsen met een auto in Amsterdam geldverslindende waanzin is. Slecht voor het milieu bovendien. Maar je ziet nog eens wat, de gedachten worden los, ideetjes en oplossingen komen zomaar naar boven.

Tussen Amsterdam waar ik woon en Hoofddorp waar ik werk, liggen 20 kilometers. Die fiets ik weleens – in de zomer, met collega Barbara. We verpulveren geen records, hebben geen e-bike (al overwegen we dat soms wel), gaan niet als het hard waait en komen blij en fris op kantoor. Voorlopig blijf ik nog wel even fietsen.

Marleen

