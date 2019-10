Michael verloor zijn zoon Tommy-Boy (13) bij een fietsongeluk

Bijna 4 jaar geleden verloor Michael Kulkens (49) zijn zoon Tommy-Boy (13) door een auto-ongeluk toen de jongen al fietsend op zijn telefoon keek. “Mijn redding is geweest dat mijn verdriet er altijd heeft mogen zijn, dat ik het vóel en toelaat.”

Inmiddels is appen of bellen op de fiets verboden. De politie heeft in juli en augustus 2019, de eerste maanden dat het verbod gold, hiervoor 9248 boetes uitgedeeld. De bekeurde fietsers moesten 95 euro betalen.

Advertentie

“Tommy-Boy kon kneiterhard fietsen. Als we met het gezin een tochtje gingen maken, stóóf hij voor ons uit, hij was niet te houden. Dat enthousiasme had hij eigenlijk voor alles. Hij hield enorm van sporten en groeide op met water. Zwemmen, zeilen, hij bouwde eigenhandig een bootje van plastic flessen. Hij kon heel goed goochelen en entertainen, was altijd met muziek in de weer. Astronaut wilde hij worden. Of dj, hij had zijn artiestennaam al bedacht: dj TB. Hij had oog voor kinderen die werden gepest, voor hen nam hij het altijd op. Een lieve, drukke jongen met een oude ziel, dat was hij.”

“Een populaire jongen ook, en leuk om te zien. Die laatste zomervakantie zoende hij voor het eerst met een meisje dat hij op de camping had ontmoet. Dat vónd-ie wat hoor, dat hij verliefd was. Stralend stond hij dat te vertellen voor onze tent aan mij en mijn vrouw Milica. Zo midden in het leven dat nog maar net was begonnen voor hem. Ik denk weleens dat het ongeluk op het hoogtepunt van zijn bestaan gebeurde. Dat hij niet gelukkiger had kunnen zijn dan in die periode.”

Aangereden op de fiets

“Zaterdag 22 augustus 2015 was de elfde verjaardag van onze dochter Summer. Die avond stond er een enorm tuinfeest op stapel, we hadden 120 mensen uitgenodigd. De avond daarvoor had ik tachtig hamburgers gemaakt en de buitenverlichting versierd. ‘O, mooi pap’, zei Tommy-Boy daarover toen hij thuiskwam. Dat is het laatste wat hij tegen me heeft gezegd. Die zaterdag was het heel mooi weer. Ik ben naar mijn werk gegaan. Tommy-Boy en Summer hebben nog gestoeid met elkaar in de tuin, ze moesten allebei keihard lachen. Mijn vrouw en Summer zijn boodschappen gaan doen, Tommy-Boy pakte zijn fiets en ging naar atletiektraining, hij deed aan hordenlopen.”

“Op zijn telefoon draaide hij zijn Spotify-lijst af, want die avond zou hij als dj op ons tuinfeestje draaien. De route die hij reed door het bos was nieuw voor hem, mijn dochter had hem daar de vorige dag op gewezen. Aan het einde van dat bos lag een weg met een flauwe bocht met overhangend groen, zonder waarschuwingsborden. Het leek voor Tommy-Boy alsof zijn pad doorliep, maar in werkelijkheid zat er dus een weg tussen. Met zijn telefoon in zijn hand is hij daar zó opgereden. De vrouw die hem aanreed, haalde net een tractor in toen ze een keiharde knal hoorde. Na dertig meter heeft ze de auto stilgezet en zag ze in haar spiegel een fiets liggen.”

“Ze had drie kinderen op de achterbank, die totaal in paniek waren. Probeer het je maar eens voor te stellen hoe dát moment voor haar moest voelen. Dat je weet dat als je uitstapt, je leven voor altijd is veranderd. Ze heeft nog minutenlang tegen Tommy-Boy geroepen: ‘Meneer, meneer, wakker blijven!’ Mijn zoon was groot, ze dacht dat hij een volwassen man was. Achteraf hoorde ik dat ze de hele nacht naar het ziekenhuis heeft gebeld om te vragen hoe het met die ‘meneer’ was. Maar de volgende ochtend vroeg las ze op het nieuws: ‘Jongen van 13 overleden aan verwondingen na ongeluk op de Franse Kampweg’. En wist ze dat ze een kind had doodgereden.”

Afscheid nemen

“Als je het achteraf bekijkt, is er zo veel te zeggen. Wat als Tommy-Boy die route niet had gereden? Wat als er op die plek wél borden hadden gestaan? Mensen vroegen me of ik niet woedend was op de vrouw die hem aanreed, maar dáár krijg ik nou echt tranen van in mijn ogen. Hoe kun je dat nou zeggen? Mijn vrouw en ik hebben haar drie dagen na het ongeluk al thuis uitgenodigd, dat gesprek heeft ons ook geholpen. We hadden allemaal ons eigen verdriet, iedereen had verloren, een ‘schuldige’ aanwijzen had helemaal geen zin. Bovendien: ónze zoon had op zijn telefoon gezeten, niet zij. En ons leven was sowieso al tot stilstand gekomen op het moment dat thuis de deurbel ging en er twee agenten aan Milica vroegen: ‘Bent u de moeder van Tommy-Boy?’”

Ze belde schreeuwend naar mijn werk, ik ben in de auto gestapt en als een gek naar het ziekenhuis gereden. Toen ik aankwam was Tommy-Boy net binnengebracht met de ambulance, in de twaalf uur daarna volgden vijf operaties. Hij is fantastisch geholpen door het medische team van het AMC, die 25 mensen hebben echt gevóchten voor hem. Even leek alles te lukken, maar na de vierde operatie riep de arts Milica, Summer en mij erbij om te vertellen dat Tom geen oogreflexen had. Dan weet je het eigenlijk al, maar ze zijn tóch doorgegaan. Het ging om een kind hè? En achteraf denk ik dat wij die twaalf uur in dat ziekenhuis nodig hadden om afscheid te nemen.”

“Mijn dochter was de hele tijd een godsgeschenk, ze regelde broodjes, was overal bij, ze bleef dicht bij haar broer in de buurt. Ze wist wat er ging komen, de rouw had na dat gesprek met de arts al ingezet bij ons drietjes. Uiteindelijk stolde Tommy’s bloed niet meer, en is de behandeling gestopt. Het is verrassend wat je doet op zo’n moment. Ik ben de wachtkamer in gelopen waar onze vrienden en familie zaten met de woorden: ‘Om drie voor half elf heeft Tommy-Boy besloten de aarde te verlaten’. Dat is helemaal geen zin voor mij, waarschijnlijk heb ik die ooit eens in een film gehoord. Maar er waren nu eenmaal geen woorden voor wat er was gebeurd, geen enkele zin dekte de lading. Nog steeds niet.”

Ieder zijn eigen verdriet

“Bij Toms begrafenis was het bomvol en prachtig, er waren zó veel emoties voelbaar. Op zijn verjaardag in september hebben we op de hei ballonnen voor hem opgelaten, daar waren ook hulpverleners, artsen en zijn vakantievriendinnetje bij. Het ongeluk van Tommy-Boy heeft echt een enorme impact gehad. In de dagen waarop hij bij ons thuis lag opgebaard zijn er 800 mensen langsgekomen, allemaal met hun eigen verdriet. Ook online ging het hard, omdat een vriend van mij een bericht op Facebook zette waarin hij de toedracht van het ongeluk uitlegde. Die aandacht was mooi, het kan ook heel anders. Ik denk weleens aan de mensen die een verlies als dit in stilte moeten verwerken, of alleen, voor wie niet zo veel hulp en steun was als voor ons. Die hebben het écht veel moeilijker dan wij. Zoiets als dit in je eentje moeten doormaken is het ergste wat je kan overkomen, denk ik.”

Voorlichting op scholen

“Met ons gezin gaat het nu goed, we hebben onze ups en downs als ieder ander gezin. Wel ben ik ongelooflijk veranderd door Toms dood. Ik kan tegenwoordig keihard janken én heel erg blij zijn, alles hoort bij elkaar. Mijn redding is geweest dat mijn verdriet er altijd heeft mogen zijn, dat ik het vóel en toelaat. Want het alternatief is woede. Daar word ik bang van, woede zou de herinnering aan mijn zoon verpesten. Daarom geef ik nu ook voorlichting op scholen, om te vertellen over Tommy-Boy en wat er met hem is gebeurd. Als er maar één kind is dat daardoor zijn of haar telefoon uit laat in het verkeer, is het al geslaagd wat ik doe. Dat er vanaf 1 juli dit jaar bovendien een wettelijk verbod komt op mobieltjes op de fiets is iets waar ik jarenlang hard voor heb gelobbyd bij politici. Ik maak me dus hard voor Toms zaak, al hoop ik intussen ook dat er altijd ruimte blijft voor wie mijn zoon nog meer was naast ‘die jongen van dat ongeluk’. Hij was zo’n speciale jongen, zo aardig, zo zacht. Ik heb de eer gehad om Tom dertien jaar en elf maanden bij me mogen hebben. In die jaren heeft hij zó veel mensen gelukkig gemaakt. Natuurlijk mis ik hem vreselijk, ik denk elke minuut aan hem, in gedachten knuffel ik hem of hebben we hele gesprekken met elkaar. Dat verdriet blijft, maar het maakt me niet minder trots op hem. Want mijn zoon heeft geleefd, hij wás er, en hóe. Dat blijft bestaan. Als je dus aan me vraagt of ik zijn ongeluk een plek heb gegeven, wijs ik naar mijn hart en zeg ik: hier. En op die plek blijft hij voor altijd doorleven.”

Dit interview verscheen in Libelle 27.

De beste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je aan voor onze nieuwsbrief!

Interview Liesbeth Smit. Fotografie: Hanke Arkenbout