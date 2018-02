12x waarom 'Fifty Shades Freed' een onvergetelijke film is

De derde en allerlaatste ‘Fifty Shades’-film draait nú in de bioscopen. Libelle’s Faye heeft ‘Fifty Shades Freed’ al gezien. En ja, onvergetelijk is ‘ie zeker.

Aan ieder sprookje komt een eind. Zo ook aan Fifty Shades en het BDSM-liefdesavontuur van Anastasia Steele (Dakota Johnson) en Christian Grey (Jamie Dornan). Let op: spoilers!

Bruut verstoorde honeymoon

In de derde film uit de reeks, Fifty Shades Freed, stappen de geliefdes in het huwelijksbootje en gaan ze op een zinderende honeymoon. Maar die wordt bruut verstoord door Jack, een oud-collega van Anastasia die in Fifty Shades Darker al weinig goeds beloofde. Ana, Christian en de familie Grey zijn in gevaar want Jack zint op wraak. Maar waarom, en hoe ver gaat hij daarin?

Tsja, daar zul je zelf voor naar de bioscoop moeten gaan. Maar ik kan wel vast verklappen dat déze 13 dingen Fifty Shades Freed onvergetelijk maken:

Ana’s bruidsjurk, ontworpen door de Filipijnse mode-ontwerpster Monique Lhullier. Want wauw. Een sekspartij op het meest onverwachte moment uit de hele Fifty Shades-reeks. Iets met een auto. Een uitgebreide demonstratie van hoe je Ben & Jerry’s kunt implementeren in je seksleven. Ana die een stapje, eh, gaatje verder gaat. Nóg een huwelijksaanzoek. Een zingende Mr. Grey. Ja, echt. En goed ook. Een stomdronken Mr. Grey. Ja, echt. En goed ook. Een kokende Mr. Grey. Ja, echt. En… slecht ook. Een huilende Mr. Grey. Smelt. Blij babynieuws, waar Christian niet zo blij op reageert. Een zwangere Ana in een SM-kamer. Altijd al benieuwd geweest naar hoe het kindje van Ana en Christian eruit zou zien? Nou, dat zie je in deze film.

Het is écht de allerlaatste film uit de Fifty Shades-reeks. Jamie Dornan is niet te porren voor een vervolg (en daar is zijn echte vrouw vast dolblij mee). Dus deze film betekent toch wel the end of an era.

In de voorverkoop was Fifty Shades Freed al een klapper: binnen 24 uur werden er al meer dan 20.000 kaartjes verkocht en de film zal vást nog meer bioscooprecords breken.