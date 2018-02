Acteur Jamie Dornan (Fifty Shades) doet hilarische onthulling over strandscène

De Ierse acteur Jamie Dornan doet harten sneller kloppen als Mr. Grey in de ‘Fifty Shades’-reeks. Nu vertelt hij de lollige waarheid over een scène uit de nieuwste film, ‘Fifty Shades Freed’.

Het zal je maar gebeuren: probeer je als acteur een beetje sexy uit het water te lopen, kijkt de héle wereld toe – terwijl jij waggelt op je waterschoenen. Ai.

Sexy

Het overkwam Jamie Dornan terwijl hij een scène speelde voor de nieuwe Fifty Shades-film, Fifty Shades Freed, in Zuid-Frankrijk. De acteur (en waarschijnlijk ook de regisseur, correctie: het gehele filmteam) hoopte dat hij een beetje sexy het water uit zou lopen. Dat liep íets anders.

Wil jij je sexleven een boost geven? Libelle’s liefde- en passievlogger Guusje geeft tips:

Geen zand, maar kiezels

“Er was geen sprake van een zandstrand, maar een kiezelstrand”, vertelt Jamie in de Amerikaanse The Graham Norton Show. “En probeer daar maar eens sexy overheen te lopen. Het team kwam aanzetten met een soort kleed waar ik overheen moest lopen, maar ja, daaronder lagen alsnog die kiezels. Uiteindelijk besloten we dat ik maar waterschoenen aan moest trekken. En nee, die zijn al helemáál niet sexy.”

Paparazzi

Tot overmaat van ramp stond het gehele strand inmiddels vol met geïnteresseerde papparazi. Gelukkig kon de acteur er de humor wel van inzien. Het hilarische fragment uit de show:

De laatste nieuwtjes, tips en trends in je mailbox? Meld je aan voor de gezelligste nieuwsbrief van Nederland!

Valentijnsdag staat voor de deur. Ga jij je partner verwennen? Bekijk deze liefdevolle cadeautips eens:

Bron: YouTube, The Graham Norton Show. Beeld: YouTube