Er worden figuranten gezocht om met Barry Atsma in de sauna te gaan

Acteur Barry Atsma is al jaren geliefd bij menig vrouw. Nu heeft iedereen een kans om hem eens bloot van dichtbij te bekijken.

Want er worden figuranten gezocht om met Barry in de sauna te gaan. De komende week worden in Den Haag de opnames gemaakt.

Meedoen

En natuurlijk loopt het storm, want veel vrouwen zien een naakt onderonsje met Barry wel zitten. Het gaat om de serie KLEM. De figuranten hoeven zich overigens niet uit te kleden of naakt voor de camera te staan. Het gaat om mensen die bij de kassa staan of rondlopen in het gebouw bij de sauna. Per opnamedag zijn er wel 10 mensen nodig, zo meldt het AD.

Iedereen is welkom

Er worden vrouwen en mannen gezocht tussen de 18 en 50 jaar. Een woordvoerder van het castingbureau zegt: “We zoeken heel verschillende types. Van zakenmensen tot een tikkeltje ordinaire klanten en van leuke dames tot gespierde sportschooljongens.” Per dag verdien je ongeveer 30 euro als je mee mag doen. Maar vooruit, naast Barry staan is uiteraard al een hele hoop waard. Naast Barry doet ook Georgina Verbaan mee in de serie.

Barry met de strijkbout in gevecht:

Première stressssss #strijkbout #Bankiervanhetverzet Een bericht gedeeld door Barry Atsma (@barry_atsma) op 5 Mrt 2018 om 6:36 (PST)

De beste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je aan voor onze nieuwsbrief.

Bron: AD. Beeld: ANP