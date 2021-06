Debby wist dat Mylaen op het punt stond om voor het eerst oma te worden. De gedachte dat Mylaens dochter zou bevallen zonder dat haar moeder het zou meemaken, vond ze vreselijk. “Ik kon niet niks doen. God zei tegen mij: je bent een match (om de nier te doneren, red.) en je moet dit doen.”

Ten years after their first date, Debby Neal-Strickland put on a cream-colored lace gown and married her longtime sweetheart at a Florida church. Two days later, she put on a hospital gown and donated a kidney to Mylaen Merthe — her new husband’s ex-wife. https://t.co/BUcTZxw8KT

