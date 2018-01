Fijn nieuws voor Erica Terpstra

Erica Terpstra heeft weer een leuk jaar voor de boeg.

De oud-topzwemster en VVD-politica mag haar koffers weer inpakken voor Omroep MAX.

Weer op pad

Ze gaat 4 nieuwe afleveringen maken voor Erica op reis. Vorig jaar liet de 74-jarige presentatrice weten dat het nog niet zeker was of ze door kon met het maken van haar reisprogramma. Fysiek is het namelijk erg zwaar voor Erica. In 2014 had ze te maken met een ernstige bacteriële infectie in haar benen en lange tijd was ze aan het revalideren.

Plannen maken

Ze is blij dat alle lichten nu op groen staan. Erica: “Dit is toch geweldig nieuws om 2018 mee te beginnen? De voorpret is begonnen!”. Omroepbaas Jan Slagter is ook enthousiast. “Ik ben blij dat Erica weer voor ons gaat reizen. We gaan op zoek naar fantastische bestemmingen”. Waar ze precies naartoe vertrekt en wanneer de nieuwe uitzendingen te zien zijn, is nog niet bekend. Maar we hebben er nu al zin in, Erica.

Bron: AD. Beeld: ANP