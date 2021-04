Nadat Bibian Mentel op 29 maart overleed, heeft haar man Edwin Spee eigenlijk geen interviews meer gegeven. Vrijdag kwam hier echter verandering in, toen hij de pers even kort te woord stond tijdens de boekpresentatie van ‘LEEF’, het boek van Bibian.

Edwin liet aan RTL Boulevard weten dat zijn gevoelens nog steeds alle kanten opschieten, maar dat hij haar nog wel steeds bij zich voelt. “De energie die we samen hadden, die voel ik nog steeds.”

Positieve kracht

Edwin vergeleek zijn gevoel met het weer van vorige week. “Heel wisselvallig. Het ene moment schijnt de zon en het andere moment heb je een pak sneeuw in je nek. Ik denk dat een hoop mensen verbaasd zijn over hoe rustig en sterk ik op dit moment in het leven sta. Dat is juist door de positieve kracht en de energie die we in de afgelopen jaren met elkaar hebben opgebouwd.”