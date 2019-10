Weer file? Deze rijbaan kun je het beste kiezen om er zo snel mogelijk uit te zijn

’s Ochtends in de file staan? Dat is wel het laatste waar je zin in hebt. En na een lange werkdag kun je er echt naar uitkijken om lekker op de bank te ploffen of juist naar je wekelijkse sportklasje te gaan. Files zorgen op deze momenten voor veel frustratie. Irritatie voorkomen? Deze rijbaan kun je bij file het beste pakken.

Filerijden is voor niemand leuk en iedereen wil dan ook zo snel mogelijk uit de file zijn. Vaak kun je maar 1 ding doen: geduld hebben. Toch wijst onderzoek van de Nationale Databank Wegverkeergegevens uit dat je het wel degelijk slim aan kunt pakken in de file zodat je er zo snel mogelijk uit bent.

Sneller uit de file

De verkeersorganisatie vergeleek 64 ochtendspitsen om antwoord te kunnen geven op de vraag welke rijbaan je het beste kunt kiezen in een file. Uit dat onderzoek blijkt dat de linkerrijbaan in veel gevallen het snelst is. In 75% van de gevallen waren automobilisten op deze rijbaan het snelst uit de file. Dit liep op tot wel 4 minuten op een file van 5 kilometer. Misschien niet zo gek, want ook buiten de file is dit natuurlijk de snelste rijbaan. Nu moeten volgens de onderzoeker niet alle automobilisten op deze rijbaan gaan rijden, want dan kun je toch weer beter de rechterrijbaan aan gaan houden.

Bron: RTLNieuws.nl. Beeld: iStock