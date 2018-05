Vrouw staat in urenlange file en besluit dan midden op de snelweg te zonnebaden

In de file staan is natuurlijk niemands favoriete tijdsbesteding. Laat staan als die urenlang duurt, de zon fel schijnt en het broeierig warm is.

Dat was wel het geval voor duizenden Britse automobilisten gister, toen een ongeluk met een vrachtwagen op een driebaans snelweg in Manchester zorgde voor een urenlange file. En daar stond Lily Willets ook in.

Bakken op het asfalt

Lily was met haar vriend onderweg naar het strand. Maar dat dagje uit liep dus compleet in de soep. Dan kun je gaan zitten balen, of er het beste van maken. Lily koos voor het tweede. En dus pakte ze haar handdoek, legde die op het asfalt neer en startte ze een zonsessie tussen de auto’s.

Biertje

Of dat nou zo lekker ligt, betwijfelen we. Maar hoe heerlijk dat Lily zich van niemand iets aantrekt. Want stiekem hebben we allemaal deze behoefte wel als je in een zomerse file staat, toch? Ze was overigens niet de enige die een feestje van de file probeerde te maken, blijkt uit andere foto’s op Twitter:

Making the most of the bank holiday. I’ve given my chocolates to the little girl in the car in front and now this kind gent is returning the favour with lager! Cheers everyone!!! #BankHolidayWeekend #M62 pic.twitter.com/y3ppjecomz — Paddy McGuinness (@PaddyMcGuinness) 5 mei 2018

Sunbathing on the #m62 work days have taken a turn pic.twitter.com/uh1YaBQi1I — Leia Wilkinson (@leiawilkinsonx) 5 mei 2018

Bron: Metro, Twitter.

