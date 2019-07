Filelezer René Passet stopt na 25 jaar en gooit zijn leven over een andere boeg

René Passet stopt na 25 jaar als filelezer bij de ANWB op NPO. Woensdag is zijn alom bekende stem voor het laatst te horen op de radio. Dat maakte hij zelf bekend via Facebook.

De reden voor zijn vertrek is niet zomaar. “De liefde doet gekke dingen met een mens”, zegt hij daarover.

‘The Danes’

Passet vertrekt namelijk voor een ‘nieuw avontuur’ naar Denemarken. Dat land is niet volledig uit de lucht gegrepen, want hij vertrekt samen met zijn Deense vriendin Barbara met wie hij al 13 jaar samen is. “Destijds maakte ze voor mij dezelfde beweging in omgekeerde richting.”

Nieuw leven in… Kopenhagen

“Voor iemand die al zijn hele leven in Den Haag woont, zal het even wennen zijn”, schrijft hij. “Tegelijkertijd kom ik al jaren in Kopenhagen en voelt het fietsen daar net zo vertrouwd als in Nederland. Ik ken er de weg en ik snap de mensen. Dus dat komt vast goed.”

Zijn carrière

Nu hij straks geen filelezer meer is, zal hij zich gaan richten op zijn journalistieke carrière. “Ik schrijf al jarenlang voor muziekmedia als Oor, DJBroadcast en 3voor12 en blijf dat vooralsnog gewoon doen.” We zullen hem dus niet helemaal uit het oog verliezen.

Wij begrijpen René wel. Er gaat letterlijk en figuurlijk niets boven Scandinavië… Ook erg leuk om te ontdekken, is Stockholm:

