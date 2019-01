Déze 'verliefde' filmkoppels konden totaal niet met elkaar overweg

In de films spat de liefde ervan af, maar schijn bedriegt. Achter de schermen ging het er bij deze filmkoppels naar verluidt heel anders aan toe…

Chad Michael Murray (37) en Sophia Bush (36) tijdens One Tree Hill (2003)

In het begin leek alles koek en ei tussen Chad en Sophia. In 2003 leerden zij elkaar kennen op de set van One Tree Hill. De twee vonden elkaar zo leuk, dat ze zelfs een relatie met elkaar kregen en in het huwelijksbootje stapten. Het huwelijk was echter van korte duur. Na vijf maanden ging het koppel scheiden, omdat Chad meerdere malen was vreemdgegaan. Na de scheiding moesten tot ergernis van de twee nog lang met elkaar samenwerken. Chad en Sophia maakten veel verwijten naar elkaar. Zo zei Sophia dat ze eigenlijk helemaal niet wilde trouwen, maar dat ze zich onder druk gezet voelde.

Dustin Hoffman (81) en Meryl Streep (69) tijdens Kramer vs. Kramer (1980)

Meryl was het tijdens het filmen regelmatig niet eens met het script. Ze wilde wijzigingen in het script, en daar was Dustin het totaal niet mee eens. De twee boterden totaal niet met elkaar en Dustin zou zelfs opmerkingen hebben gemaakt over John Cazale, Meryls man die kort daarvoor was overleden aan longkanker. Meryl beweerde later weer dat Dustin aan haar borsten zat tijdens hun eerste ontmoeting.

Johnny Depp (55) en Angelina Jolie (43) tijdens The Tourist (2011)

Beiden waren ze opgelucht toen de opnames waren afgerond. Johnny en Angelina konden het namelijk absoluut niet met elkaar vinden. Johnny noemde Angelina zelfs ‘een aartsmoeilijk mens’ in interviews. En dat terwijl Vanessa, Johnny’s ex, dacht dat Angelina de reden was dat Johnny en zij uit elkaar gingen. Nog niet eens misschien, Vanessa!

Ryan Gosling (38) en Rachel McAdams (40) tijdens The Notebook (2004)

Wat hebben we allemaal gesmuld bij de liefdesscènes van deze film. Achter de schermen waren de taferelen echter iets minder romantisch. Ryan en Rachel konden elkaar namelijk niet luchten of zien, vertelde regisseur Nicholas Sparks in een interview. Het was zelfs zo erg dat Ryan vroeg om een andere actrice. “Kun je haar weghalen en een andere actrice brengen? Ik kan het niet, niet met haar. Er komt gewoon niks meer uit.” De crew improviseerde een therapiesessie, zodat de acteurs hun meningsverschillen bij konden leggen.

Vince Vaughn (49) en Reese Witherspoon (43) tijdens Four Christmases (2008)

Reese kwam altijd goed voorbereid op de set. Vince daarentegen zag er altijd uit of hij zo uit bed was gerold en hij kende zijn tekst niet uit zijn hoofd, zo luiden de roodels. En daar had Reese en bloedhekel aan. Vince zijn ego werd hierdoor gekrenkt, daarom weigerde hij om na de opnames samen met Reese de film te promoten.

Leonardo DiCaprio (44) en Claire Danes (39) tijdens Romeo + Juliet (1996)

Leonardo haalde regelmatig grapjes uit op de set, maar daar kon Claire niet om lachen. Ze vond Leonardo ‘irritant en onvolwassen’. Leonardo vond haar juist ‘vervelend, gespannen en gereserveerd’. Bovendien had ze sterallures, volgens de acteur. 15 jaar na de opnames werd Claire gevraagd voor J. Edgar, een film van Clint Eastwood, maar ze weigerde omdat Leonardo de hoofdrol vertolkte.

Wijlen Patrick Swayze en Jennifer Grey (58) tijdens Dirty Dancing (1987)

Patrick vond Jennifer maar irritant, schreef hij in zijn autobiografie. “Ze was erg emotioneel en had vaak moodswings. Heel onprofessioneel.” Jennifer zou bij elk klein beetje kritiek meteen in tranen uitbarsten en daardoor moesten ze heel veel scènes overdoen, tot grote ergernis van Patrick.

Pierce Brosnan (65) en Teri Hatcher (54) tijdens Tomorrow Never Dies (1997)

Het begon voor Pierce al slecht. Hij had veel liever Monica Belluci, die ook een screentest had gedaan voor de rol van Bond-girl, als tegenspeelster gehad. Hij noemde degenen die voor Teri hadden gekozen dan ook ‘sukkels’. Daarnaast kwam Monica vaak te laat, iets waar Pierce totaal niet tegen kon. Sommige crewleden beweren zelfs dat de twee gevochten hebben, maar dat heeft Pierce altijd ontkend. “Ik was inderdaad boos, omdat Teri op een draaidag alweer veel te laat was”, vertelde de acteur toen. “Maar toen wist ik nog niet dat ze zwanger was.” De reden dat Teri regelmatig te laat kwam, kwam dan ook door haar ochtendmisselijkheid.

