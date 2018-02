Deze video bewijst dat Donald Trump eigenlijk hartstikke kaal is

Hoe oppervlakkig ook, de opmerkelijke haardos van de Amerikaanse president Donald Trump is en blijft altijd een spraakmakend onderwerp.

De vraagtekens rondom de oranje-achtige coupe van Trump komen deels door de president zelf, die altijd heel mysterieus over zijn looks doet.

Een filmpje laat echter het bewijs zien dat de weelderige haardos van de Amerikaanse president eigenlijk hartstikke nep is.

Terwijl Donald Trump de trap van zijn vliegtuig beklimt, spelen harde windvlagen een gemeen spelletje met de haren van de machtigste man ter wereld.

En we weten dat het een beetje kinderachtig is, maar we moesten er wel om lachen. Probeer jij dat maar eens niet te doen:

at first i didnt think this could possibly be real but…. i think it is? https://t.co/zlm8V0z8hr

— Ashley Feinberg (@ashleyfeinberg) 7 februari 2018