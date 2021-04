Buckingham Palace deelt ontroerend filmpje ter nagedachtenis aan prins Philip

Veel mensen willen een stralende, witte lach maar helaas is niet iedereen hiermee gezegend. Er kunnen een hoop redenen zijn waarom je last hebt van verkleurde tanden. Met deze tips kun je thuis zelf je tanden bleken.

Gele(re) tanden hebben is helemaal niet uitzonderlijk. In een interview met NU.nl vertelt tandarts Richard Kohsiek uit Bunschoten-Spakenburg zelfs dat tanden helemaal niet wit horen te zijn. “Tandbeen heeft een geelachtige kleur. Daaromheen zit het glazuur, wat glasachtig is met een lichte, blauwe gloed. Daardoorheen kun je het geel nog zien. Het heeft vooral met de lichtval te maken of je geel ziet of wit.”

Oorzaken gele tanden

Toch kan er een aantal oorzaken zijn waardoor je tanden er geler uitzien dan bij anderen. Dit kan te maken hebben met genen, ouderdom, roken, medicijngebruik, tandenknarsen of een tekort aan speeksel. Gelukkig zijn er manieren om tanden minder geel te krijgen: je kunt ze laten bleken door de tandarts, door de mondhygiëniste of in een speciale tandenbleeksalon óf je doet het thuis zelf.