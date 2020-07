Met déze grappige films hebben de prinsessen hun ouders ‘gek gemaakt’

Wat blijkt? Prinses Amalia (16) en haar zusjes Alexia (15) en Ariane (13) zijn groot fan van acteur en cabaretier Jandino Asporaat (39). De meiden hebben de Bon bini Holland-films zelfs grijsgedraaid.

Dat vertelde koning Willem-Alexander persoonlijk in gesprek met Jandino tijdens de uitblinkerslunch op paleis Noordeinde.

Tijdens de lunch voerde hij ‘mooie gesprekken’ met koning Willem-Alexander en koningin Máxima, zo schrijft de cabaretier op Instagram. “Ik waardeer hun maatschappelijke betrokkenheid.” Ook dankt hij al het personeel, van toiletdame tot de marechaussee: “Iedereen loopt daar met een smile op hun gezicht en dat is aanstekelijk.”

Maar wat hij toch wel het leukste moment van de dag vond? “De koning zei: Onze dochters hebben ons gek gemaakt met de Bon Bini Holland-films. Vind ik best leuk”, aldus Jandino op het platform.

Bon bini Holland

In Bon bini Holland wordt het verhaal verteld van Robertico (vertolkt door Jandino Asporaat) die een charmante oplichter is met (relatie)problemen. Zo gaat hij langs bij zijn tante, gaat hij aan het werk bij FC Kip en wordt daar verliefd op Noëlla, de dochter van een rijke zakenman. Helaas voor de prinsessen zijn in verband met de coronamaatregelen de opnames van de derde film, die in april plaats hadden moeten vinden op Curaçao, geschrapt.

